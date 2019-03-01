أحمد السقا يقدم شخصية جديدة في مسلسل “ولد الغلابة”

يواصل الفنان المصري أحمد السقا تصوير مشاهده في المسلسل الجديد “ولد الغلابة”، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، ضمن السباق الدرامى الرمضاني 2019.

ويقدم السقا خلال المسلسل شخصية جديدة تمامًا، حيث يعمل مدرسًا فى الصباح بإحدى المدارس الحكومية، ثم سائقًا على تاكسي مساء، نظرًا لصعوبة معيشته.

خلال عمل السقا على التاكسي يتورط فى حادث قتل يدخل على إثره السجن، ثم يلتقى «ضاحي» فى السجن، وهى الشخصية التى يجسدها الفنان محمد ممدوح، والذى يعمل فى تجارة المخدرات، وخلال سجنهما سويًا يقوم ضاحى بمساعدته، وتبرئته من جريمة القتل، شرط أن يقوم بالعمل معه فى تجارة المخدرات.

ويوافق السقا ويعمل مع تاجر المخدرات وذلك ضمن السبع حلقات الأولى من المسلسل، وبعدها يُقتل ضاحي محمد ممدوح ويقوم أحمد السقا بعمله، حيث يترأس عصابة الاتجار فى المخدرات، وذلك فى إطار أكشن اجتماعى.

وتعد تجربة الرجل الصعيدي هي ثانِ تجربة للفنان محمد ممدوح الذي بزغ نجمه أثناء الدور الذى جسده فى مسلسل الكبير قوي مع الفنان أحمد مكي، كما أنها التجربة الأولى للفنان إدوارد الذى يقدم فيها شخصية صعيدية، حيث يقوم بدور الأخ الأكبر للفنان أحمد السقا خلال أحداث المسلسل.

مسلسل “ولد الغلابة” يعرض فى شهر رمضان المقبل، من بطولة أحمد السقا وإدوارد وهبة مجدى ومحمد ممدوح وكريم عفيفى وسامية الطرابلسى وصفاء الطوخى ومى عمر وإنجى المقدم وفايق عزب والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.