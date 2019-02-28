معادلة جديدة.. سلاح الجو الاسرائيلي ينهمك بالرد على البالون الغزاوي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف عددا من مواقع التابعة حماس في غزة بعدما ألحق “بالون متفجر” أطلق من القطاع الذي تسيطر عليه الحركة، أضرارا بمنزل.

وقال الجيش في بيان إن “بالونا متفجرا أطلق من قطاع غزة ألحق أضرارا بمنزل في اسرائيل، بعدما انفجر في الجو على ما يبدو”. وأضاف “رداً على ذلك، استهدفت مقاتلات ومروحيات تابعة للجيش عددا من المواقع الإرهابية في مجمع عسكري لحماس في وسط قطاع غزة”.

وذكر شهود عيان في غزة أن القصف طال موقعا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في دير البلح جنوب مدينة غزة في وقت متأخر من الأربعاء. ولم يعلن عن خسائر في غزة.

ويطلق الفلسطينيون بشكل متقطع بالونات تحمل عبوات حارقة أو ناسفة على جنوب اسرائيل بالتزامن مع احتجاجاتهم الأسبوعية قرب السياج الحدودي بين القطاع وإسرائيل.

وقد أفادت مواقع فلسطينية مساء امس الأربعاء ان مروحيات اسرائيلية قصفت ثلاث مواقع لحركة حماس غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ولم تتطرق الى وقوع اضرار او إصابات، حيث جاء القصف ردا على انفجار بالون حارق حمل متفجرات فوق منزل بأحد البلدات جنوب إسرائيل.

وذكرت التقارير الفلسطينية ان الجيش الإسرائيلي هاجم عدة اهداف في دير البلح وسط قطاع غزة وفي ميناء خان حماس. وأعلن حماس ان القصف استهدف موقع مراقبه له.

واعلن المجلس الإقليمي في اشكول جنوب إسرائيل مساء امس ان بالونا حمل متفجرات انفجر بالقرب من احد البيوت في احد البلدات في المجلس الإقليمي، دون وقوع إصابات، لكن البالون تسبب بأضرار للمبنى والممتلكات.

وعلى ما يبدو فان فلسطينيين اطلقوا البالون ، والذي على ما يبدو كان يحمل متفجرات، خلال المظاهرات الليلية التي يطلق عليها الفلسطينيون في غزة “فعاليات الارباك الليلي”.

واعلن الجيش الإسرائيلي بانهم ميزوا مجموعة بالونات “كانت تحمل أداة متفجرة من جنوب القطاع الى الأراضي الإسرائيلية”، وأفاد بيان الجيش بان الأداة المتفجرة انفجرت بالهواء وتسببت بأضرار للمنزل”.

ويشار الى انه في الأسبوع الماضي عاد الفلسطينيون في قطاع غزة الى ارسال البالونات الحارقة الى إسرائيل. وقام الجيش الإسرائيلي الأربعاء باستهداف نقطة مراقبة لحماس جنوب قطاع غزة ردا على ارسال مجموعات من البالونات الحارقة الى إسرائيل. وبنفس اليوم انفجر بالون في منطقة كيسوفيم جنوب إسرائيل.

كما عثر أيضا بالقرب من المنطقة على بالون آخر مربوط بمادة متفجرة بمنطقة مفتوحة في مجلس اشكول. كما اندلع حريق في غابة في كيسوفيم بسبب بالون حارق من قطاع غزة.

كما ذكرت مصادر فلسطينية ان فلسطينيا أصيب برصاص الجيش الاسرائيل خلال المظاهرات الليلية امس الأربعاء على الحدود مع قطاع غزة والتي شارك بها مئات الفلسطينيين.