حالة طوارئ قصوى بامانة عمان.. المنخفض الجوي يتعمق ويزداد برودة وامطاراً وسيولاً وزخات ثلجية اليوم وغداً الجمعة
أهم العناوين
جرينتش+2 12:27
عقوبة الزنا في الصين.. ربط رجل وعشيقته عاريين بجذع شجرة/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني