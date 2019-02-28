حالة طوارئ قصوى بامانة عمان.. المنخفض الجوي يتعمق ويزداد برودة وامطاراً وسيولاً وزخات ثلجية اليوم وغداً الجمعة

يزداد تاثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبه اليوم، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد وتساقط البرد احيانا مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه بما فيها مدينة العقبة.

ويتوقع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها ما بين 70-80 كم/ساعة في بعض المناطق مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تبقى الأجواء غدا باردة جداً وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتستمر الاجواء يوم السبت باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة احياناً، ويتوقع اثناء النهار سقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 7 – 2 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 7 – 4، والمناطق الجنوبية 6- صفر، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 17 والصغرى 10 درجات مئوية.

هذا وقد اعلنت امانة عمان الكبرى اليوم الخميس، العمل بحالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية السائدة وخلال فترة المنخفض والمتوقع أن تشهد أمطارا غزيرة يصاحبها شدة في سرعة الرياح .

وأكد نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمان المهندس باسم الطراونة في تصريح صحفي، أن كوادر الأمانة تتعامل مع التجمعات المائية وأي اغلاقات في مناهل تصريف مياه الأمطار أولا بأول.

وقال المهندس الطراونة، ان كوادر الامانة عملت على تقديم العون والمساعدة لعدد من المنازل التي داهمتها المياه في منطقة خريبة السوق واليادودة، لافتا الى ان الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة منذ صباح اليوم لم تسجل أي حالة إغلاق على الشوارع والأنفاق والجسور داخل العاصمة.

واضاف أن الأمانة تعاملت مع انهيار سور استنادي في منطقة مرج الحمام نتج عنه أضرار مادية وتم توفير إجراءات السلامة العامة. ووصل عدد الملاحظات والشكاوي التي تلقتها غرفة طوارئ أمانة عمان حتى صباح اليوم نحو 50 ملاحظة تنوعت بين تجمع مياه امطار ومداهمات لعدد من المنازل وانهيارات لأسوار خفيفة وإزالة لأغصان أشجار تكسرت بفعل الرياح، وتعطل لعدد من الاشارات الضوئية وانجراف للتربة على الشوارع وغيرها من الملاحظات.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لرقابة الإعمار في أمانة عمان المهندس يوسف الدلابيح أنه تم إخلاء أحد المنازل في منطقة جبل الجوفة في شارع الواقدي إثر انجراف أتربة بشكل كبير نتيجة للأمطار الغزيرة التي أدت إلى تكشف أساسات المنزل غير المدعمة أصلا بشكل سليم.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة سلامة عامة من جميع الجهات المعنية وإغلاق الشارع إحترازيا للقيام بإجراءات المعالجة بشكل نهائي مع انحسار المنخفض الجوي.

وقد دعت الامانة، المواطنين للاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسة في تلاع العلي 5359970 / 06 أو 06/5359971 و 0798166789 ، للإبلاغ عن أي حالة أو ملاحظة يتم رصدها أو مراجعة مديريات مناطق الأمانة، خلال الحالة الجوية السائدة .

واهابت بالمواطنين القاطنين بالأودية او قرب مجاري السيول الابتعاد عنها، ودعت الى عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية المضخات الغاطسة بالتساوي وعدم استغلال طوابق الخدمات بالتساوي للسكن .

كما دعت المواطنين إلى إزالة الأجسام الخفيفة والمتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء خلال فصل الشتاء، والمقاولين وأصحاب المباني الانشائية الى تجنب وضع المواد الانشائية بشكل يتسبب بانجرافها الى مناهل تصريف مياه الامطار .

وعلى صعيد متصل، حذر امين عام سلطة وادي الاردن، المهندس علي الكوز المزارعين والمواطنين من الاقتراب من مجاري الاودية ومجرى مياه نهر الاردن ونهر اليرموك ومجاري الاودية والسيول في مناطق الاغوار الشمالية خاصة وجميع مناطق وادي الاردن والاغوار بسبب ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير نتيجة الهطول المطري الغزير خلال المنخفض الجوي.

ولفت الكوز، الى ان هذه المناطق تشهد فيضانات مستمرة بسبب كثافة التدفق في الاودية ما يشكل خطورة شديدة على كل من يقترب منها، مناشدا جميع الاجهزة الرسمية والبلديات ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع اقتراب المواطنين من هذه المناطق .