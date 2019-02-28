تعليق دوام عدد من المدارس في عمان وبعض المحافظات

قرر مديرو التربية والتعليم لمناطق القويسمة والزرقاء الأولى والرصيفة وماركا والزرقاء الثانية وبني كنانة، تعليق الدوام للفترة المسائية اليوم الخميس في المدارس ذات الفترتين ومراكز الطلبة السوريين، وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة

كما قرر مدير التربية والتعليم للواء دير علا الدكتور عبد النعيمات، تعليق الدوام بمدارس الفترة المسائية في اللواء.

وقال في تصريح اليوم انه وبناء على توجيهات الامين العام للوزارة، قرر تعليق الدوام للفترة المسائية بمدرسة الرويحة الاساسية للبنين ومدرسة المشاهرة الاساسية للبنين حفاظا على سلامة الطلاب.

كما قرر مدير تربية لواء بصيرا وهبي الشلبي تعليق الدراسة في مختلف مدارس اللواء اليوم الخميس، نظرا للأحوال الجوية الصعبة، على ان يعوض يوم السبت بدلا عنه، إلى جانب تأخير دوام موظفي مديرية التربية والتعليم للساعة التاسعة صباحا.

وشهدت اجزاء واسعة من محافظة الطفيلة هطولا للأمطار رافقه انتشار للضباب الكثيف ورياح شديدة السرعة خاصة على المرتفعات الجنوبية ومناطق العيص، جراء تأثرها بالمنخفض الجوي العميق الذي بدأ تأثيره على المملكة منذ مساء أمس الأربعاء.

الى ذلك فقد أعلن متصرف لواء ذيبان فهد الحسبان أنه تقرر تعليق الدوام في مدارس لواء ذيبان بالتنسيق مع مديرية تربيه ذيبان، نتيجه عدم الاستقرار الجوي وشدة الرياح، على أن يعوض يوم السبت المقبل.

كما قرر مدير التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية الدكتور خلف الحشوش تعليق الدوام اليوم بمدرسة سويمة الثانوية للبنين.

وقال في تصريح له اليوم، انه وحرصا على سلامة الطلبة قررت تعليق الدوام بمدرسة سويمة الثانوية للبنين كونها تداوم في الفترة المسائية، مبينا ان جميع الطلبة في مدارس اللواء منتظمون بدراستهم حيث تم تشكيل لجان خاصة قبل المنخفض الجوي للكشف على جاهزيتها.