انتاج رشاش كلاشنيكوف مصغر لاستخدام قوات العمليات الخاصة

ونشرت الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف على موقعها الإلكتروني فيديو يُظهر مميزات بندقيتها الجديدة المصغرة.

وأطلق على رشاش كلاشنيكوف المصغر اسم “أ إم-17”.

ويبلغ إجمالي طول رشاش كلاشنيكوف المصغر 740 مليمترا منها 230 مليمترا طول الماسورة.

ويتسع مخزن “كلاشنيكوف الصغير” لـ30 رصاصة عيار 5.45×39 ملم. وهناك “نوافذ” خاصة لمراقبة عدد الرصاصات.

وتُطوى مؤخرة رشاش “أ إم-17” التلسكوبية يمينًا. ويمكن وضع يد الترباس على الجانبين وكذلك حال مفتاح تغيير نظام إطلاق النار. وزوِّد رشاش “أ إم-17” بلوح “بيكاتين” لتركيب الأجهزة الإضافية.

ويعتبر رشاش كلاشنيكوف المصغر بديلا لرشاش كلاشنيكوف المطوي القصير “أ كا إس-74أو”. حيث صُمم هذا الرشاش المصغر لقوات العمليات الخاصة بالدرجة الأولى.