الإفراج عن المناضلة الأسيرة خالدة جرار من معتقلات الاحتلال

أنهت النائب الفلسطينية خالدة جرار فترة محكوميتها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بقضائها 20 شهرا رهن الاعتقال الإداري، قبل الإفراج عنها فجر اليوم الخميس.

وأُفرج عن النائب الفلسطينية الساعة السادسة فجرا من معسكر “سالم” غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت القيادية في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” في تصريح صحفي، “أبلغوني أمس أنه سيتم الإفراج عني اليوم بعد الظهر، لكن في ساعة مبكرة من صباح اليوم أخرجتني إدارة السجن وأحضرت باص خاصة وتم الإفراج”.

وأضافت جرار “الأسرى هم جزء أصيل من شعبنا وهم قدموا التضحيات الجسام من أجل الحرية والكرامة؛ لذلك فإن رسالتهم حتى في ظل الظروف الصعبة هي الوحدة، وإبقاء قضيتهم كقضية أساسية لشعبنا والالتفاف والعمل أكثر من أجل إطلاق سراحهم”.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت جرار، وهي نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو في المكتب السياسي لـ “الجبهة الشعبية”، مطلع تموز/ يوليو 2017، وقامت بتجديد قرار اعتقالها إداريا 4 مرات.

تجدر الإشارة إلى أنه وبإطلاق سراح النائب جرار، ينخفض عدد نواب المجلس التشريعي المعتقلين في سجون الاحتلال إلى سبعة نواب.