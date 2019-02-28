أميركا توفر للدواعش ممراً آمناً شرق سوريا مقابل اطنان من الذهب

كشف تقرير صحافي، اليوم، عن صفقة تم التوصل اليها بين الولايات المتحدة و”داعش” تم بموجبها نقل كميات هائلة من الذهب للامريكان، مقابل توفير ممر آمن لـ”الدواعش” في شرق سوريا.

ونقلت قناة (برس تي في) الايرانية عن مصادر محلية سورية انه “وبموجب الاتفاق حصلت الولايات المتحدة على عشرات الأطنان من الذهب والتي سرقتها المنظمة الإرهابية”.

واضافت أن “القوات الامريكية ستسمح بالمقابل لقادة المجاميع الارهابية وزعمائها بالهروب من مخابئهم في محافظة دير الزور الشرقية، فيما تم نقل الذهب بعيدا عن منطقة الباغوز في المحافظة على متن طائرات هليكوبتر”.

وتابعت أنه “وطبقا لشهود عيان فان المروحيات الامريكية نقلت كميات كبيرة مما يسمى بـ(غنائم داعش) من منطقة الدشيشة في ريف الحسكة في شمال شرق سوريا “، مشيرة الى أن “القوات الأمريكية قد شحنت كميات ضخمة من الذهب التي ضبطتها في معاقل داعش ، مما رفع إجمالي كمية الذهب التي تم اقتناؤها ونقلها إلى الولايات المتحدة إلى حوالي 50 طنا”.

وواصلت أن “مخابىء الارهاب الاخيرة في محافظة دير الزور كانت تحتوي على ملايين الدولارات التي نهبتها عصابات داعش الارهابية من المناطق التي كانت تحتلها في العراق وسوريا ، فيما قالت مجموعة مراقبة مقرها بريطانيا إن شاحنات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نقلت سرا إرهابيي داعش التكفيري من معقلهم الأخير في شرق سوريا”.

ويأتي هذا التقرير الأخير بعد أسبوع تقريباً من قيام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بنقل عناصر “داعش” وأفراد عائلاتهم في 50 شاحنة من قرية الباغوز ، حيث يتحصن بقية عناصر داعش ، بحسب كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان.