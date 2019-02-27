شاكراً كل المؤازرين له.. ظريف يباشر عمله عقب تراجعه عن استقالته

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أن هدفه هو الدفاع عن المصالح القومية والشعب الإيراني على الساحة الدولية، وذلك عقب تراجعه عن استقالته من منصبه.

وفي أول نشاط دبلوماسي له عقب عودته عن استقالته، شارك ظريف اليوم الأربعاء في مراسم استقبال رئيس الوزراء الأرمني الذي وصل طهران صباحا.

وسعى ظريف لتبرير استقالته وظروفها، فكتب على انستغرام: “لم يكن لدى سوى مخاوف على الرقي بالسياسة الخارجية، والدفاع عن المصالح القومية، والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني، في الساحة الدولية”.

واعرب ظريف عن أمله بأن “تحقق وزارة الخارجية مسؤولياتها بقوة في إطار الدستور وقوانين البلاد والسياسات العامة، من خلال تعاون وتكاتف الجميع، وحكمة وتوجيه وإشراف قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية”.

وختم ظريف حديثه بالقول: “أقدم جزيل الشكر للشعب الإيراني الشجاع والعزيز على وافر محبته ودعمه الكبير، ولجميع النخب والمسؤولين الكرام على دعمهم لي خاصة خلال الساعات الثلاثين الأخيرة”.