خامنئي يتقن اللغة العربية ويملي كتاب “انّ مع الصبر نصراً”

خلال أعوام مضت كان المرشد الايراني، السيد علي خامنئي، يقيم جلسات حول آداب اللغة العربية القديمة والمعاصرة حيث يتحدث باللغة العربية، ويسرد خلالها بعض مذكراته، كما أفاد استاذ اللغة العربية بجامعة طهران محمد علي آذرشب.

وقال آذرشب، في معرض حديثه عن كتاب “إن مع الصبر نصراً” الذي أزيح الستار عنه يوم الخميس الماضي، إن المشاركين في هذه الجلسات قد اقترحوا على المرشد سرد مذكراته منذ البداية حتى يمكن تسجيلها ونشرها والاستفادة منها.

وأضاف: إن المرشد قد أبدى موافقته على هذه الفكرة، وشرع بالتحدث عن مذكراته منذ الطفولة حتى مرحلة النضال ضد النظام الملكي السابق والتي شملت مراحل الجهاد والسجن والنفي والتعذيب، فضلا عن الممارسات العملية والتدريس والتأليف، حيث استمر على هذا المنوال لغاية بداية الثورة الاسلامية، وهكذا تم تسجيل هذه المذكرات ونشرت في هذا الكتاب.