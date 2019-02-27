اصابة سائق صهريج تدهور اليوم على الطريق الصحراوي

اصيب شخص اليوم الاربعاء بجروح ورضوض اثر حادث تدهور صهريجه المحمل بمادة كيميائية في منطقة الحسا على الطريق الصحراوي، بالقرب من مثلث فريفرة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان صحافي ان فرق الإنقاذ وفريق المواد الخطرة قد قاما بمعالجة الحادث باستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث ومنع التسرب وطمر المادة المنسكبة على الطريق ” صوديوم هيدرو صايد “فيما تولت فرق الاسعاف تقديم الاسعافات الأولية للمصاب، ونقله إلى مستشفى الأمير زيد العسكري،واصفة حالته العامة بالمتوسطة .