فيما طالبها الجمهور بالاقتصار على التمثيل.. سمية الخشاب تدخل عالم الغناء

انتهت الفنانة المصرية سمية الخشاب من تسجيل أغنية منفردة جديدة، لم تستقر على اسمها، تناقش فيها قضية العنف ضد المرأة.

وقالت مصادر فنية: أن الخشاب تعتزم طرح الأغنية خلال شهر اذار المقبل، وتحديداً في اليوم العالمي للمرأة، كما أنها تفكر في تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وذلك بمقترح من زوجها المطرب أحمد سعد، الذي يشرف على أعمالها الغنائية كافة، وكان آخرها أغنية “قلبي يا ناس”، التي طرحتها قبل أشهر عدة.

يذكر أن سمية الخشاب قد تعرضت لانتقادات بعد مشاركة زوجها الغناء في حفل له بالعراق، حيث نسيت كلمات إحدى الأغنيات أكثر من مرة، فضلاً عن نشازها في الغناء، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطالبونها بالتركيز في التمثيل والابتعاد عن الغناء.