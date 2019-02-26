رئيس لجنة الطاقة النيابية يرجح رفع أسعار المحروقات الشهر المقبل

توقع رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب وعضو لجنة تسعير المحروقات هيثم زيادين اليوم الثلاثاء أن ترتفع أسعار مشتقات المحروقات محليا في شهر اذار المقبل بنسب متفاوتة بين 4 إلى 6%.

ورجح زيادين في حديثه لقناة “المملكة” ارتفاع بنزين أوكتان 90 و95 بنسبة 3-4% فيما سترتفع مادة الديزل نحو 6 % بمعدل 3 قروش لكل ليتر.

وبخصوص مادة الكاز، قال زيادين إنه “لن يجري رفع الكاز بناء على تعهد حكومي سابق بالحفاظ على أسعار الكاز حتى أبريل/نيسان المقبل”.

واضاف زيادين قائلاً : إن “اجتماع لجنة تسعير (المحروقات) سيتم بعد غد الخميس، وقرار الرفع يدخل حيز التنفيذ عند الساعة 12 من مساء يوم الاجتماع”.

وأرجع زيادين أسباب ارتفاع أسعار النفط عالميا لخفض منظمة أوبك لحصص إنتاجها يوميا نحو 1.2 مليون برميل، مما أدى إلى رفع أسعار المشتقات عالميا.

جدير بالذكر ان لجنة تسعير المحروقات تضم الأمناء العامين لوزارات المالية والطاقة والصناعة والتجارة، ومدير عام شركة الكهرباء ومدير الغاز والبترول في وزارة الطاقة ورئيس لجنة الطاقة النيابية بصفة مراقب.