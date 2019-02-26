السعودية تبدأ تطبيق التأشيرة الالكترونية للأردنيين الراغبين بالحج والعمرة

اعلنت السفارة السعودية في عمان اليوم بدء العمل بالتأشيرة الإلكترونية للحج والعمرة بديلاً عن اللاصق للقادمين من الأردن.

واجتمعت في مقر السفارة في عمان يوم أمس لجنة مختصة مكونة من عدة قطاعات في السعودية، لتعلن بدء تشغيل مشروع استبدال اللاصق بالتأشيرة الإلكترونية، لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيلاً لزوار المشاعر المقدسة.

وقد استمع السفير السعودي لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، الى شرح من اللجنة عن الية الاجراءات المتبعة للاستعلام الالي عبر موقع انترنت مخصص لذلك، للتأكد من حصول الحاج او المعتمر على التأشيرة الالكترونية .