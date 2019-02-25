طلبة يحتجون على نظام الدورة الواحدة للتوجيهي ووزارة التربية تؤكد ايجابياته

نفذ مجموعة من الطلبة اليوم الاثنين وقفة أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجا على قرار الوزارة بعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” مرة واحدة بنهاية العام وطالبوا بالعودة الى نظام الفصلين، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة على لسان الناطق الإعلامي باسمها وليد الجلاد، ان نظام الدورة الواحدة لامتحان التوجيهي يتضمن الكثير من الإيجابيات لمصلحة الطالب بالدرجة الاولى.

وقال الجلاد، ان الوزارة تتجه الى حوسبة الامتحان تدريجيا خلال السنوات المقبلة، فيما ستعتمد للاستمرار في إجراء دورة تكميلية للامتحان، والسماح للطلبة بالتقدم له بعدد مفتوح من الدورات وفي مساحة زمنية مناسبة.

واضاف ان الوزارة ستعمل على شرح النظام الجديد للامتحان من خلال الالتقاء بالطلبة وأولياء الأمور في الميدان ووضعهم بكل ما هو جديد حوله.

وقد التقى مدير إدارة الامتحانات في الوزارة الدكتور نواف العجارمة، عددا من الطلبة المشاركين في الوقفة، ووضعهم في صورة التطورات الجديدة التي شهدها الامتحان، وأبرزها تقليل عدد المباحث التي يتقدم فيها الطالب الى 8 مباحث فقط يحتسب منها سبعة في المجموع العام المعتمد والمقرر من 1400، وذلك خلافا لما كان عليه في وقت سابق.

واضاف العجارمة ان نظام الدورة الواحدة للتوجيهي، سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط النفسي الزائد على الطلبة وأولياء الامور، ويعطي الطالب مساحة كافية لاختيار المباحث التي تناسب رغباته وميوله في الفرع الذي يدرسه.

وتضمنت التعديلات في الفرع العلمي شمول مباحث الثقافة العامة المشتركة وهي: التربية الاسلامية واللغة العربية واللغة الانجليزية وتاريخ الاردن، بالاضافة الى مبحث الرياضيات في المجموع العام لعلامات الطالب، في حيت يختار الطالب ثلاثة فقط من مباحث المتطلبات التخصصية الاختيارية ويحتسب منها اعلى علامتين في المجموع العام.

ويتطلب النظام من الطلبة الراغبين بالالتحاق بالحقل الطبي والصحي على سبيل المثال، دراسة مباحث الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية، فيما يشترط على الطلبة الراغبين في الالتحاق بحقل الهندسة اختيار ثلاثة مباحث منها، مضافا اليها مبحث علوم الارض والبيئة، شريطة ان يكون مبحث الفيزياء واحدا منها، وكذلك الامر لطلبة الراغبين بالالتحاق بالعلوم البحتة بالجامعات، حيث يشترط عليهم اختيار ثلاثة مباحث فقط.

وفي الفرع الادبي، يشترط النظام دخول مباحث الثقافة العامة المشتركة وهي التربية الاسلامية واللغة العربية واللغة الانجليزية وتاريخ الاردن في المجموع العام لعلامات الطالب.

كما يختار الطالب في الفرع الادبي ثلاثة مباحث من المتطلبات التخصصية الاختيارية وهي: اللغة العربية/ تخصص، واللغة الفرنسية، والعلوم الاسلامية، وتاريخ العرب والعالم، والجغرافيا والثقافة المالية، وعلوم الحاسوب، شريطة ان يكون مبحث “اللغة العربية/ تخصص واحد” منها ليدخل في المجموع العام اضافة الى اعلى علامة في مبحثين اخرين.

وكان مجلس الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم قرر اخيرا عقد الدورة الصيفية المقبلة للتوجيهي، في الخامس عشر من شهر حزيران المقبل، يليها دورة تكميلية في وقت قصير وبعد إعلان النتائج.

كما قرر المجلس عقد الامتحان لمبحث لرياضيات للفرع العلمي واللغة العربية تخصص للفرع الادبي على جلستين لكل فصل خلال الدورة الصيفية المقبلة، فيما قرر تخفيض رسوم المبحث الواحد لطلبة الدراسة الخاصة الى 10 دنانير من 30 دينارا اعتبارا من الدورة الامتحانية المقبلة، بحيث يسمح للمشترك التقدم بعدد مفتوح من الدورات.

وكان المئات من طلبة الثانوية العامة في إربد والكرك قد اعتصموا، اليوم الاثنين، احتجاجا على نظام الفصل الواحد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم مؤخرا وسيعمل به في العام الدراسي الجديد.

ففي إربد، اعتصم الطلبة أمام مديرية تربية إربد الأولى وطالبوا وطالبوا وزير التربية بالعدول عن نظام الفصل الواحد والعودة الى نظام الفصلين، لافتين إلى أن مصلحة الطالب تقتضي إجراء الامتحانات في فصلين، مبينين أن نسب النجاح ستنخفض بحال تطبيق نظام الفصل الواحد.

كما اعتصم المئات من طلبة الثانوية العامة بمختلف مناطق محافظة الكرك أمام مبنى مديرية التربية والتعليم احتجاجا على نظام الفصل الواحد لامتحان.

واشار الطلبة إلى ان نظام الفصل الواحد سيلحق بهم ضررا كبيرا لعدم قدرتهم على تقديم الامتحان بعد دراسة المواد لعام كامل، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالعودة عن قرار الفصل الواحد إلى نظام الفصلين حرصا على مصالح الطلبة.