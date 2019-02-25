تنقلات وإحالات على التقاعد في ملاك المجلس القضائي الشرعي

قرر المجلس القضائي الشرعي إحالة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين على التقاعد.

وشملت التقاعدات فضيلة الشيخ خالد يوسف مصطفى مقابلة/ رئيس محكمة استئناف اربد الشرعية، وفضيلة الشيخ محمد خليل سلامة الرفوع/ نائب رئيس محكمة استئناف معان الشرعية، وفضيلة الشيخ عبد الهادي عيسى احمد الدبوبي/عضو محكمة استئناف عمان الشرعية، وفضيلة الشيخ مازن محمد عبد الفتاح المقبل/عضو محكمة استئناف عمان الشرعية.

كما شملت فضيلة الشيخ عبد الفتاح عيسى السليمان غوانمة/ عضو محكمة استئناف اربد الشرعية، وفضيلة الشيخ عمر ابراهيم اسماعيل المجالي/عضو محكمة استئناف عمان الشرعية، وفضيلة الشيخ محمد سلامة صالح الخرابشة/ عضو محكمة استئناف عمان الشرعية.

وقرر المجلس، نقل فضيلة الشيخ الدكتور وديع عبدالمعطي سعود ابداح القاضي في محكمة بني عبيد الشرعية ليكون عضوا في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين، وفضيلة الشيخ علي ابراهيم مصطفى عبابنة المدعي العام الشرعي في محاكم اربد ليكون عضوا في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين، ونقل فضيلة الشيخ عاصم عبدالرحيم محمد عكور القاضي في محكمة اربد الشرعية/التوثيقات ليكون عضوا في محكمة استئناف اربد الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

كما قرر نقل فضيلة الشيخ محمد هاشم محمد عزام القاضي في محكمة عمان الشرعية للمنطقة الجنوبية، ليكون عضو ا في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين، وفضيلة الشيخ الدكتور مناور عبد ربه رجا العلاوين القاضي في محكمة عمان الشرعية/القضايا ليكون عضوا في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين، وفضيلة الشيخ الدكتور احمد عبد الهادي محمود اعمر القاضي في محكمة الهاشمية، ليكون عضوا في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.