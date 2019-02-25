بسبب احترامه لنفسه.. محمود الجندي يطلّق زوجته عبلة كامل

صادف امس عيد ميلاد النجم محمود الجندي، فقد أكمل عامه ال74 وهو من مواليد 24 فبراير/شباط 1945.

بعد وفاة زوجة محمود الجندي الأولى بفترة قصيرة تزوج من الفنانة عبلة كامل، حيث شعر بإعجاب شديد تجاهها وجذبه فنها وثقافتها وأسلوبها في الحياة، كما أحب بساطتها رغم نجوميتها، ولكن وقع الطلاق بينهما بعد فترة.

وقد كشف محمود الجندي عن سبب الطلاق، في احد اللقاءات التليفزيونية وقال: “نجمها كان بيعلى أكثر مني وبتطلب أكتر مني وده كان بيأثر فيّ.. ومكنتش بحب أبقى عبء عليها”.

واستكمل: “كان بيحدث لها مجاملات بإعطائي أدوار ولا يصح كراجل بحترم نفسى أقبل هذا، الأمر الذى جعل العلاقة ليست على الطريق الصحيح”.