دعوة مخلصة لتشكيل "قوة تفاهم وطني" قبل فوات الاوان بقلم : فهد الريماوي
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جرينتش+2 04:24
بسبب احترامه لنفسه.. محمود الجندي يطلّق زوجته عبلة كامل

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