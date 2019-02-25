المصري رامي مالك يفوز بجائزة أوسكار كأفضل ممثل/ فيديو

فاز الممثل المصري رامي مالك، امس الأحد، بجائزة أوسكار عن دوره في فيلم «الملحمة البوهيمية» (بوهيميان رابسودي).

فقد جسد مالك شخصية المطرب الراحل فريدي ميركوري، أحد أعضاء فرقة فرقة الروك البريطانية كوين، وذلك في المسرحية الموسيقية «بوهيمان رابسودي».

وكان الممثل المصري قد فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «الملحمة البوهيمية» (بوهيميان رابسودي)، في حفل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، هذا الشهر.

مالك، الذي ولد لأبوين مهاجرين مصريين في لوس أنجلوس، خرج إلى المسرح ليشكر عائلته، وأخبر والدته أنه يحبها.

وقال: «أنا ابن مهاجرين من مصر، أنا أمريكي من الجيل الأول.. هذا الفوز بمثابة كنز لي طوال حياتي».

فقد زاد الاهتمام المصري والعربي ببطل فيلم Bohemian Rhapsody أكثر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في غولدن غلوب، وذلك لأصله العربي.

وقد يتساءل البعض عن ارتباطه بهذا الأصل، مثل معرفته باللغة العربية من عدمه، وبالبحث تبيَّن أنه تحدَّث بعربية ضعيفة في بعض لقاءاته الإعلامية قبل ذلك.

وقال الممثل الشاب (37 عاماً)، في حوار سابق أجرته معه BBC العربية، إنه يفهم العربية، ولكن يتكلمها كطفل في العاشرة، وهو ما ظهر في الفيديو حينما وجَّه له المذيع حسام عاصي الأسئلة باللغة العربية.

إذ كانت ردود مالك باللغة الإنجليزية بالأساس، فيما امتزجت ببعض الجمل العربية والعامية المصرية.

وأكد وقتها أن والدته مصرية، ووالده من الصعيد، مؤكداً سعادتهما الآن بكونه ممثلاً، رغم حلمهما بأن يصبح طبيباً أو محامياً.