دعوة مخلصة لتشكيل "قوة تفاهم وطني" قبل فوات الاوان بقلم : فهد الريماوي
أهم العناوين
جرينتش+2 04:24
الجنود الامريكان يسرقون مقتنيات تاريخية من افغانستان ويعرضونها للبيع عبر الانترنت

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني