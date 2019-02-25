دعوة مخلصة لتشكيل "قوة تفاهم وطني" قبل فوات الاوان بقلم : فهد الريماوي
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جرينتش+2 04:24
اردوغان يشن هجمة مسعورة على السيسي ويستنكر تقارب دول الغرب مع نظامه

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