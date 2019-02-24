واشنطن تسعى لتغيير السلطة في كوبا ونيكراغوا إضافة لفنزويلا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لا تخطط لتغيير السلطة في فنزويلا فقط، بل في نيكاراغوا وكوبا.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع قناة “تيليموندو” الأمريكية، أمس ، أن واشنطن تنوي محاربة الأنظمة غير الديمقراطية في نيكاراغوا وكوبا.

وأكّد رئيس الدبلوماسية الأمريكية، “نحن ندرك أن حكومات هذه الدول تتعامل بوحشية مع شعبها، فهي تشكل تهديداً حقيقياً، تهديداً للأمن، وللفرد، وتحرمهم من حرياتهم الأساسية”.

وشدّد على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على ضمان تحقيق نتائج إيجابية ليس فقط في فنزويلا، ولكن أيضاً في كل من هذين البلدين.

وتعيش فنزويلا اضطراباً سياسياً منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما أعلن رئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيساً انتقالياً مستنداً إلى الدستور، بعدما أعلن البرلمان (الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة) رئيس البلاد نيكولاس مادورو مغتصباً للسلطة بسبب إعادة انتخابه المثيرة للجدل، في البلاد وخارجها، في حين تمسك الأخير بسلطته، وتحدث عن محاولة انقلاب تقودها واشنطن سعياً للسيطرة على موارد البلاد.

واعترفت دول أوروبية بـغوايدو، وقبل ذلك كان قد حظي باعتراف الولايات المتحدة وكندا وعدد من بلدان أمريكا اللاتينية والوسطى.