دعوة مخلصة لتشكيل "قوة تفاهم وطني" قبل فوات الاوان بقلم : فهد الريماوي
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جرينتش+2 05:50
كتلة هوائية باردة مصحوبة بامطار وغبار وثلوج خفيفة بدءاً من الثلاثاء

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