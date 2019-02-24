كتلة هوائية باردة مصحوبة بامطار وغبار وثلوج خفيفة بدءاً من الثلاثاء

يطرأ يوم الثلاثاء المقبل انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث تسود اجواء باردة بوجه عام في اغلب المناطق ولطيفة في الاغوار والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في اجزاء من المناطق الشمالية.

وقال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني ان المملكة تتأثر مع ساعات مساء الثلاثاء المقبل بكتلة هوائية باردة في مقدمة منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، وتسقط زخات من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا الى أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها ما بين 60-70 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة الصحراوية ما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الافقية.

واضاف في تصريح صحفي انه سيطرأ يوم الاربعاء انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في مختلف المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد على بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

وافاد المومني، بان تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض سيستمر على المملكة يوم الخميس لذا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة وغائمة مع سقوط الامطار على معظم المناطق بإذن الله تكون غزيرة احياناً مصحوبة بالرعد احياناً وتساقط حبات البرد، ويتوقع في ساعات المساء تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية والرياح غربية نشطة السرعة قوية احياناً.

وقال ان المملكة ستبقى يوم الجمعة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة لذا تكون الاجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، وتسقط الامطار باذن الله على معظم مناطق المملكة وتكون غزيرة احياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد احياناً وفي ساعات الصباح يتوقع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة. واهاب المومني بالمواطنين اخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة واماكن تشكل السيول واماكن تجمع المياه، وان يتابعوا التحديثات عن الحالة الجوية على موقع دائرة الأرصاد الجوية على شبكة الانترنت، أو الاتصال بمديرية التنبؤات الجوية على الرقم 4916190 و الرقم 4916191 أو على موقع التواصل الاجتماعي، او عبر تطبيق الهواتف الذكية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية طيلة تأثير الحالة من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه وسرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها وتدني مدى الرؤية الافقية، بسبب الغبار في شرق المملكة، وخطر الانزلاق على الطرقات، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.