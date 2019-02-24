صدق او لا تصدق.. فيفي عبده ترقص في إيران/ فيديو

نشرت الإعلامية الكويتية، ليلى أحمد، في صفحتها على موقع تويتر مقطع فيديو ذكرت أنه للفنانة المصرية، فيفي عبده.

وكتبت الإعلامية أن المقطع يعود لفيلم إيراني من السبعينيات، حيث تشارك النجمة المصرية في الفيلم الذي تلعب بطولته المطربة الإيرانية، كوكوش.

ويبدو في المشهد الممثل الإيراني الشهير، بهروز وثوقي، الذي كان متزوجا من كوكوش (1975-1976).

وفيفي عبده راقصة شرقية وممثلة مصرية، ظهرت للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم “الرسالة” عام 1976، وتابعت عملها في السينما من خلال عدد كبير من الأفلام مثل: “تل العقارب”، “امرأة واحدة لا تكفي”، “جحيم امرأة”، امرأة وخمسة رجال”، “الغجر”، “زنقة الستات”، “يمين طلاق” وغيرها، كما تعددت مشاركتها في المسرح من خلال مسرحيات: “شباب امرأة”، “حزمني يا”، “قشطة وعسل”، “شهر عسل بصل”، “حارة العوالم”، وفي المسلسلات التلفزيونية: “الحقيقة والسراب”، “الست أصيلة”، “طوق نجاة”، “كيد النسا” وغيرها.