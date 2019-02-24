السلطات المصرية تفكر بإطلاق سراح مقاتلي حماس المعتقلين لديها

نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر فلسطينية في قطاع غزة قولها أن مصر تفكر بإطلاق سراح أربعة فلسطينيين اعتقلتهم في صيف عام 2015.

وهؤلاء الاربعة هم ضباط من قوة الكوماندوس البحرية التابعة لحماس، وتم اعتقالهم خلال حادث غريب قليلا أثناء سفرهم بالحافلة من المعبر الحدودي في رفح إلى مطار القاهرة. وقد استولى مسلحون على الحافلة وأخذوا معهم الأربعة.

ومنذ ذلك الحين، لم يعلن المصريون رسميا أن أعضاء حماس في حوزتهم، على الرغم من التوجهات المتكررة من قبل قيادة المنظمة.

ووفقاً لتقارير مختلفة في وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن الأربعة كانوا في طريقهم إلى التدريب في إيران. ومن الممكن أن اعتقالهم تم بناءً لمعلومات استخباراتية نقلتها إسرائيل.

وتضيف الصحيفة أن إطلاق سراح أعضاء حماس من السجن المصري، إذا تم تنفيذه، سيعتبر إنجازًا لقيادة المنظمة في غزة. وقد تكون هذه بادرة مصرية في محاولة لضمان ألا تخرج التوترات بين حماس وإسرائيل عن السيطرة في الأشهر المقبلة. وقد يُنظر إليه أيضاً على أنه فرصة ضئيلة للتقدم في قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، والذين لم يحدث أي تغيير ايجابي في قضيتهم منذ فترة طويلة.