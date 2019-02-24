الامن السعودي يضبط عصابة من الوافدين العرب ارتكبت 34 جريمة سلب وسطو

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، ضبط تشكيل عصابي من ستة وافدين، تورط في ارتكاب 34 جريمة سلب وسطو.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، واجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي من ستة وافدين (ثلاثة سوريين وفلسطيني وأردني ومصري/ تراوحت اعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، مؤكدًا والقبض عليهم بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب ٣٤ جريمة سلب وسطو.

وأشار المتحدث- وفقاً لصحيفة عاجل- إلى أن الجرائم التي ارتكبوها قد تمثلت في السرقة من محلات تجارية، بعد احتجاز القائمين على حراستها تحت تهديد السلاح، وكسر ما فيها من خزائن حديدية والاستيلاء على محتوياتها من أموال وممتلكات، بالإضافة إلى إتلاف أجهزة صرف آلي بنكية بإطلاق أعيرة نارية عليها، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.