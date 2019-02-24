الاقتصاد العالمي يتجه إلى المصير المخيف.. فماذا عن الدول النامية؟

حذر خبراء اقتصاديون من أن العالم يسير بالفعل إلى تباطؤ اقتصادي مع تزايد المخاوف من الانزلاق في دوامة جديدة من الركود، بحسب موقع بيزنس إنسايدر.

وأظهر أحدث مسح أجراه بنك أوف أمريكا على مستثمري الائتمان العالميين، هذا الأسبوع ، أن 30 في المئة من المستطلعة آراؤهم قالوا إن أكبر قلق لديهم هو الركود العالمي، و”هو أقوى إجماع على هذا الأمر خلال ما يقرب من عامين”.

وعزا البنك ذلك إلى “نهاية سيئة لعام 2018 بالنسبة لسوق سندات الشركات” ، وقال إن المستثمرين يلجأون أكثر إلى المزيد من الملاذات الآمنة.

ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع حتى يستقر وضع الصناعة العالمي، حسبما قال بنك أوف أميركا.

وذكر اقتصاديون من بنك أتش أس بي سي البريطاني أنه حتى في الوقت الذي بقيت فيه تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والصين – وهما أكبر اقتصادين في العالم – ثابتة ، فقد انخفضت التقديرات في مناطق مثل أوروبا وأميركا اللاتينية.