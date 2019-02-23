هل تنطوي صفحة نتنياهو.. استطلاعات الرأي تُظهر تفوقاً انتخابياً لحزب جديد يترأسه جنرالات سابقون على عصابة الليكود
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جرينتش+2 03:41
هل يشن نتنياهو حرباً على ايران لحل ازماته على حساب مستقبل كيانه الصهيوني

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