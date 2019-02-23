مجلة “المناهل” تعود إلى الساحة الأكاديمية والفكرية

بقرار من وزير الثقافة والاتصال المغربي، تعود مجلة « المناهل » للصدور في سلسلة جديدة، والحال أن الساحة الأكاديمية والفكرية تعرف إشكاليات وقضايا مستجدة، كما يعرف المغرب تطورات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية تستوجب مقاربات لم تكن معهودة لدى الباحثين في العقود السابقة.

وبتوافق بين أعضاء هيئة تحرير المجلة وهيئتها الاستشارية، تحتفظ الدورية بخطها التحريري الذي التزمت به منذ تاسيسها سنة 1974 ببادرة من وزير الثقافة آنئذ الحاج امحمد باحنيني، ومؤداه العناية بالتراث الحضاري المغربي في مختلف واجهاته، ولكنفي السلسله الجديدة سيعالج هذا التوجه من حيث دور التراث في تأصيل تيار التنوير الذي تتأسس عليه دولة الحق والقانون.

وهذه الرؤية الجديدة تقتضي، من جملة ما تقتضيه، التفتح على مختلف الأصناف المعرفية، واضعة على رأس معايير النشر فيها المضامين المستجدة، والمنهجية العلمية الدقيقة، والطرح متعدد الاختصاصات بما يوسع قاعدة الباحثين والقراء.

وتهيب المجلة بالمفكرين والباحثين للاسهام فيها بأعمالهم العلمية وفق شروط النشر التالية :

1 ـ أن يكون النص المقترح للنشر أصيلا ومعدا للمجلة حصرا، بحيث لا يكون قد نشر كليا أو جزئيا، ورقيا أو إلكترونيا.

2 ـ أن يكون عدد كلمات النص، بما في ذلك الهوامش الايضاحية والمراجع والمصادر والقائمة البيبلوغرافية وكلمات الجداول، مابين 6000 و 8000 كلمة.

3 ـ أن يكون النص مرفقا بملخص في حدود 150 كلمة.

4 ـ يوجه النص المقترح للنشر إلكترونيا ب 14 WORD حرف على العنوان الالكتروني للمجلة : r.manahil2019@gmail.com .

5ـ تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب الصادرة في السنتين الاخيرتين في حدود 3000 كلمة .

6 ـ تهتم المجلة بنشر وثائق أصيلة أو نصوص مخطوطات، بالتزام المعايير المعمول بها في تحقيق النصوص.

7 ـ تلتزم النصوص المقترحة للنشر أسلوب كتابة المراجع والمصادر على النحو التالي :

بالنسبة للمراجع والمصادر المشار إليها في هوامش النص، ينبغي أن تكون كالتالي : الاسم الشخصي ثم الاسم العائلي للمؤلف ـ عنوان الكتاب ـ اسم المترجم إذا كان الكتاب مترجما ـ دار النشر ـ مكان النشر وتاريخه، رقم الصفحة.

بالنسبة للمراجع والمصادر المثبتة في آخر النص، ينبغي أن تكون كالتالي: الاسم العائلي ثم الاسم الشخصي، عنوان البحث،اسم المترجم إذا كان الكتاب مترجما، دار النشرـ مكان النشر وتاريخه، عدد صفحاته.

بالنسبة للدوريات المعتمدة يشار إليها على النحو التالي : الاسم الكامل للباحث، عنوان البحث أو التقرير، اسم الموقع، تاريخ البث (النشر)، والرابط بالكامل.

8 ـ البحوث التي تتلقاها المجلة تعبر عن آراء أصحابها.

9 ـ تدفع المجلة مكافأة مالية عن البحث الذي يتم نشره وفق مقتضيات القوانين المعمول بها في مجال حقوق المؤلفين‪.

هذا وتعلن المجلة أن ملفات الأعداد الأربعة الأولى من السلسلة الجديدة هي :

ـ القيم بين التراث الاخلاقي وتحديات الحداثة

ـ الثقافة المغربية في ضوء التصور الجديد للهوية.

ـ المنجز المغربي في مجال الدراسات التاريخية

ـ التراث الأمازيغي المكتوب.

علما بأن العدد الأول من السلسـلة الجديدة سيصدر في الاول من شهـر أكتوبـر/تشرين الاول 2019 .

مدونة الكاتب المغربي عبده حقي