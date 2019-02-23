رحيل الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع قصير مع المرض

تُوفي، اليوم السبت، الفنان المصري مصطفى الشامي، عن عمر ناهز الـ74 عامًا؛ بعد صراع مع المرض، داخل مستشفى القوات المسلحة في مصر، حسبما أعلنت زوجته الفنانة المصرية هبة بدر.

ويعد مصطفى الشامي، من أبرز الفنانين المصريين، الذين أثروا ذائقة الجمهور بأعمالهم الفنية، إضافة إلى تجربته في تدريس طلاب بعض الجامعات المصرية.

وُلد الفنان المصري مصطفى الشامي في الثاني من أغسطس/آب 1944، وبدأ مشواره الفني من خلال أدوار صغيرة في عدة أفلام، منها: ”مقعد بجوار الشيطان“ و“أزواج طائشون“ و“أمهات في المنفى“.

وشارك الشامي في عدة مسلسلات تلفزيونية، منها: ”متى تبتسم الدموع“ و“ضد التيار“، كما عمل أستاذًا لمادة ”تكاليف“ في كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق في مصر.

وكان آخر أعمال الشامي، مشاركته في مسرحية ”باي واي فاي“، ومشاركته في مسلسل ”سبع صنايع“.

رحلته مع المرض

بدأت رحلة الشامي مع المرض في الثالث من فبراير/شباط الجاري، عندما كتبت زوجته هبة بدر عبر حسابها الشخصي بموقع ”فيسبوك“: ”لكل من يسأل عن حالة زوجي الفنان القدير د. مصطفى الشامي فهو ما زال بحالة خطيرة، وتم نقله فجر اليوم من المستشفى الجوي بالتجمع إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي“.

ومنذ ذلك الحين، دخل الشامي في غيبوبة عميقة، وطالبت زوجته جمهوره بالدعاء له، حيث كان يرقد في غرفة العناية المركزة، إلى أن أعلنت وفاته اليوم.

ماذا قال عن عادل إمام؟

شارك مصطفى الشامي، الزعيم عادل إمام، في مسلسل ”مأمون وشركاه“، وقال الشامي عن هذه المشاركة: ”من أجمل المسلسلات التي سعدت بالعمل بها، وكواليسه كانت رائعة، والزعيم كان جميلًا مع كل الكاست“.