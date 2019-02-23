تأثر بعض مناطق العاصمة والبلقاء مائياً جراء اعمال الصيانة بقناة الملك عبدالله

قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الاردن انه سيتم وقف اسالة المياه في قناة الملك عبد الله من سد العدسية التحويلي في منطقة الاغوار باتجاه محطة مياه زي، بدءا من صباح غد الاحد ولمدة 36 ساعة، بهدف اجراء بعض أعمال الصيانة الدورية الوقائية السنوية لغايات تنظيف وصيانة قناة الملك عبد الله.

واشارت الوزارة في بيان لها اليوم، الى ان اعمال الصيانة تأتي بهدف ضمان انسيابية مياه القناة طوال العام، اضافة لاستكمال ربط مشروع جر مياه وادي العرب الاستراتيجي الجديد على مياه القناة، استعدادا لتشغيل المشروع نهاية العام الحالي.

واوضح أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز، ان وقف الاسالة سيبدأ اعتبارا من صباح الغد حتى صباح يوم الثلاثاء، لافتا الى انه اجراء دوري يتم كل عام، وان هذا الوقف المبرمج لن يكون له اي اثر ملحوظ على عمليات اسالة المياه للمزارعين في مختلف مناطق الاغوار او عمليات التزويد المائي لمحطة مياه زي التي تزود مناطق في محافظة العاصمة ومناطق البلقاء، حيث ستعود الامور الى طبيعتها كالمعتاد.

من ناحيته، اكد الرئيس التنفيذي لشركة مياه الاردن – مياهنا المهندس غازي خليل ان وقف الاسالة في القناة سيكون له تأثير طفيف على بعض مناطق غرب العاصمة عمان ومرج الحمام الشرقي ومناطق البلقاء، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص، مبينا ان برامج التوزيع ستستمر حسب البرامج المعدة مسبقا للمناطق.