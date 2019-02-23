المستشار القضائي الإسرائيلي يعتزم تقديم نتنياهو للقضاء قريباً جداً

أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، أنه ينوي تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح مندلبليت، بحسب ما ذكرت القناة الثالثة عشر العبرية، أنه ينوي تقديم نتنياهو إلى القضاء في اثنين على الأقل من بين الملفات الثلاثة، حيث يَنسب له سلسلة تهم أخطرها تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع أن يصدر المستشار القانوني قراره بشأن نتنياهو أواخر الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل.

ويخضع نتنياهو للتحقيقات في عدة قضايا تعرف الأولى باسم “الملف 4000″، وتتعلق القضية بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك”، بقيمة 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع “واللا” الإخباري العبري، المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لصالح نتنياهو وأسرته.

أما القضية الثانية، فتعرف باسم “الملف 1000″، وتتعلق بحصول نتنياهو على رشاوي في شكل هدايا، من رجل أعمال يدعى أرنون ميلتشين، مقابل التوسط له للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة مدتها عشر سنوات، وكذلك تسهيل استحواذ ميلتيشن، على محطات تلفزيونية إسرائيلية.

والقضية الثالثة تحمل اسم “الملف 2000″، وتتعلق بقيام نتنياهو بمساومة ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة لـ “يديعوت أحرونوت”.

وأظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، نشرته قناة “كان” العبرية، أن 16% من أصحاب حق الانتخاب الإسرائيليين، قالوا إن قرار المستشار القانوني بشأن ملفات الفساد المُتهم بها نتنياهو، سيؤثر على تصويتهم.