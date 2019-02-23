استشهاد الملازم عمر الرحامنة متأثّراً بجراحه في انفجار السلط

أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، اليوم السبت، عن استشهاد الملازم عمر أحمد الرحامنة من مرتَّب وحدة المتفجّرات في مديرية الأمن العامّ، متأثّراً بجراحه التي أصيب بها خلال الانفجار الذي وقع الأسبوع قبل الماضي في مدينة السلط.

وباستشهاد الرحامنة، تكون حصيلة الشهداء جراء انفجار الألغام في السلط قد ارتفعت إلى 5 بعد استشهاد 3 رجال أمن ومواطن خمسيني.

والشهداء هم: الملازم أول عمر الرحامنة من مرتبات الأمن الوقائي، والرائد سعيد الذيب، من مرتبات دائرة المخابرات العامة، والرقيب أول مصعب العتوم، من مرتّبات جهاز المخابرات العامّة، والملازم أول أحمد الجالودي، من مرتبات الأمن العام، والمواطن عبد الستّار الشرفا.