هل تنطوي صفحة نتنياهو.. استطلاعات الرأي تُظهر تفوقاً انتخابياً لحزب جديد يترأسه جنرالات سابقون على عصابة الليكود
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ابن سلمان يبيع المسلمين الأويغور لقاء شراء رضا السلطات الصينية

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