وسط هتافات التكبير.. المقدسيون يفتحون اليوم باب الرحمة الذي سبق ان اغلقته سلطات الاحتلال منذ عام 2003/ فيديو
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جرينتش+2 01:47
شهيد و٤١ اصابة بالرصاص خلال قمع الاحتلال للمشاركين في مسيرة العودة شرق قطاع غزة مساء اليوم

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