شهيد و٤١ اصابة بالرصاص خلال قمع الاحتلال للمشاركين في مسيرة العودة شرق قطاع غزة مساء اليوم

استشهد طفلٌ وأصيب 41 مواطناً برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين السلميين في الجمعة الـ48 لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين الداية 15 عاماً متأثرا بجراحه التي اصيب بها في الصدر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة.

وأوضح القدرة أن 41 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان الآلاف من أبناء قطاع غزة قد شاركوا في مسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان “الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي”، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بشكل سلمي رافعين العلم الفلسطيني.

وقد اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين السلميين، مما دفع الشبان الثائرين لإشعال الإطارات ورشق جنود الاحتلال بالحجارة.

وأشار المراسلون الصحفيون إلى أن أعداداً كبيرة من الإصابات قد تم علاجها ميدانياً لعدم خطورتها.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية الى الاحتشاد، ردا على كل الأصوات الانهزامية والانتهازية التي تشكك في هذا العمل الوطني والجماهيري، مؤكدة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها.

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