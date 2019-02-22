بعد سنة من الانقطاع.. قناة سعودية تعاود بث المسلسلات التركية/ فيديو

بدأت مجموعة ”إم بي سي“ السعودية، بث مسلسل تركي جديد مدبلج إلى اللهجة العراقية، وذلك في أول عمل درامي تركي تبثه المجموعة منذ أوقفت بث 6 مسلسلات تركية دفعة واحدة العام الماضي في قرار ذي دوافع سياسية تتعلق بفتور علاقات الرياض وأنقرة.

ولم تصدر المجموعة التلفزيونية السعودية توضيحًا لخطوتها، وما إذا كانت تعني تراجعها عن المقاطعة وعزمها بث مزيد من المسلسلات التركية في شبكة قنواتها.

ويحمل المسلسل الجديد اسم ”الدخيل“ ويُبث على قناة ”إم بي سي عراق“، التي أطلقتها المجموعة السعودية أخيرًا.

وساهم بث مجموعة ”إم بي سي“ للمسلسلات التركية طوال السنوات العشر الماضية، في إكساب تلك المسلسلات جمهورًا عربيًّا كبيرًا بالنظر لجمهور القناة الكبير في غالبية الدول العربية، لكن بعد عام من المقاطعة، فقدت الدراما التركية بريقها في العالم العربي كما يبدو.

مسلسل الدخيل مدبلج ب الهجة العراقية😂😂😂💔💔💔حبيته pic.twitter.com/CZfVnOSPHi — fahad al somily (@SomilyFahad) February 18, 2019