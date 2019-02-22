وسط هتافات التكبير.. المقدسيون يفتحون اليوم باب الرحمة الذي سبق ان اغلقته سلطات الاحتلال منذ عام 2003/ فيديو
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جرينتش+2 01:47
البشير يتنحى عن رئاسة الحزب الحاكم ويحل الحكومتين المركزية والولايات ويعلن حالة الطوارئ

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