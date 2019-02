لانه رومانسي حزين.. 6 ملايين مشاهدة لكليب تامر حسني وأسيل عمران/ فيديو

View this post on Instagram

قصة لمست الغالب منا حتى لو مامرينا فيها نعرف أحد عاشها نعرف اثنين خسرو حب بسبب الغرور أو الكبرياء أو انهم ماحاربو عشان حبهم🖤 شكراً كثير لتعليقاتكم الحلوة وأحاسيسكم واللي قاللي بكيتونا 😂 صدقوني انا بكيت لما قالولي القصة قبل ما نبدأ تصوير🤦🏻‍♀️ تامر شكراً كثير على رقيك و إحترافيتك في الشغل التمثيل معاك صادق @tamerhosny المخرج المبدع سعيد الماروق شكراً على اهتمامك بتفاصيل التفاصيل @saidelmarouk شكراً لكل طاقم العمل وشكراً بسمة لأنك حسستيني اني في بيتي الثاني @bassmaboussel #ناسيني_ليه