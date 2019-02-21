لانه رومانسي حزين.. 6 ملايين مشاهدة لكليب تامر حسني وأسيل عمران/ فيديو

تخطى فيديو كليب الفنان المصري تامر حسني، الذي حمل عنوان “ناسيني ليه”، حاجز الـ6 ملايين مشاهدة، خلال 3 أيام من طرحه، وهو الكليب الذي شاركته فيه الفنانة السعودية أسيل عمران.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وحملت طابع الرومانسية الحزينة التي ذكّرت جمهور “حسني”، ببدايات أعماله الفنية، قدّم فيها صورة العاشق الذي لم يُكتب لقصة حبّه البقاء.

وتم تصوير الكليب الجديد في محافظة الإسكندرية، وتضمن مشاهد من شواطئ المنتزه ومكتبة الإسكندرية وشوارع عروس البحر المتوسط.

أسيل عمران، بدورها علّقت على مشاركتها ونجاح الكليب بالقول: “قصة لامست أغلبنا حتى لو لم نمرّ فيها.. قد نعرف أحداً عاشها، واثنين خسرا الحب بسبب الغرور والكبرياء، أو ربما لم يحاربا من أجل حبهما”.

وأضافت: “شكراً تامر على رقيّك واحترافيتك في العمل، التمثيل معك صادق”، مضيفة: “بكيت عندما أخبروني عن مضمون القصة حتى قبل أن نبدأ التصوير”.

كما شكرت أسيل زوجة “حسني”، “بسمة بوسيل”، قائلة: “شكرا بسمة لأنك جعلتني أشعر أنني في بيتي الثاني”، وهو ما دفع بزوجة “حسني” إلى المباركة، وتأكيد دعمها لها، وقالت: “عايزين فيلم بقا”.

وأسيل عمران، فنانة سعودية من مواليد 1989، وسبق لها الزواج من الإعلامي البحريني خالد الشاعر، وخاضت تجربة الغناء بتقديمها ثلاثة ألبومات غنائية باللهجة الخليجية.