قليل من المكسرات يحمي قلوب مرضى السكري واوعيتهم الدموية

كشفت دراسة طبية أن مرضى السكري الذين يتناولون المكسرات بانتظام ربما يكونون أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب مقارنة بنظرائهم ممن لا يأكلونها كثيرا أو لا يأكلونها على الإطلاق.

وذكرت الدراسة، أن “مرضى السكري الذين يأكلون 28 جراما من المكسرات 5 مرات أسبوعيا على الأقل، يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض القلب بنسبة 17% مقارنة بمن يأكلون المكسرات مرة واحدة في الأسبوع، وتبين أن تناول المكسرات ولو مرة واحدة في الأسبوع يظل مفيدا للقلب بشكل عام، وبالنسبة لمرضى السكري، يعد تناول المكسرات مرة واحدة أخرى أسبوعيا مرتبطا بالحد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 3% والحد من خطر الوفاة بسبب مشاكل القلب بنسبة 6 %”.

واضافت الدراسة، ان ” توفر هذه البيانات أدلة جديدة تدعم التوصية بجعل المكسرات جزءا من أنماط الغذاء الصحية من أجل الوقاية من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المبكرة بين المصابين بالسكري”.

و تناول المكسرات ربما يساعد على زيادة القدرة على التحكم في نسبة السكر في الدم لأسباب من بينها كونها غنية بمغذيات مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة والألياف وفيتامين (هـ) وحمض الفوليك ومعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم.ا