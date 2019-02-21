في اجراء تعسفي.. السلطات البحرينية تسقط الجنسية عن 840 مواطناً

اكدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن عدد المواطنين الذين تم سحب جنسياتهم في البحرين منذ العام 2012 حتى أمس الأربعاء وصل إلى 840 مواطناً.

وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه وبعد إسقاط جنسية 25 مواطناً يوم أمس فإن عدد حالات إسقاط الجنسية وصل إلى 40 حالة هذا العام، وبذلك يكون عدد إجمالي الحالات منذ عام 2012 قد أصبح 840.

وأشارت المنظمة إلى أن إحصائية إسقاط الجنسية حسب الأعوام هي كالتالي: 2019 (40) -2018 (298) -2017 (156) -2016 (90) -2015 (208) -2014 (21) -2013 (0) -2012 (31)

وكانت منظمة سلام قد أطلقت في 23 شباط 2018 الموقع الإلكتروني “أنا بحريني” باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بمساندة عدد من منظمات حقوقية ومنصات إعلامية ومراكز الأبحاث.