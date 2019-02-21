رداً على البالونات الحارقة.. قصف اسرائيلي على غزة يوقع 5 اصابات

ذكرت مصادر فلسطينية أن 5 فلسطينيين أصيبوا بجروح جراء عمليات قصف إسرائيلية استهدفت مخيم العودة شرق خانيونس في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقد شارك المئات من الفلسطينيين في احتجاجات ليلية تنظّم أسبوعيا أمام الحدود مع إسرائيل تحت عنوان “الإرباك الليلي”، واستمرارا للاحتجاجات الأسبوعية التي ينظمها الفلسطينيون كل يوم جمعة على الحدود بين غزة وإسرائيل تحت عنوان “مسيرات العودة”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الطيران الحربي استهدف مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة. وقال في بيان “طائرة عسكرية استهدفت موقعا إرهابيا تابعا لحماس في جنوبي غزة ردا على إطلاق مجموعات من البالونات الحارقة تجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن “خمسة مصابين وصلوا الى المشافي الفلسطينية بعد استهدافهم خلال مشاركتهم بفعاليات الارباك الليلي” في غزة.