بعدما اشترى رؤساء الغرب.. ابن سلمان ينثني لشراء تحلفات بدول الشرق

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، اليوم الخميس، تقريرا تناول جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في باكستان ثم الهند والصين، مشيرة الى أنه يبحث خلال جولته الأسيوية هذه عن “حلفاء جدد”.

وقال تقرير الصحيفة، إن محمد بن سلمان تلقى استقبالا حافلا في باكستان في الوقت الذي تتصاعد فيه الاتهامات بضلوعه في جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأضاف أن بن سلمان لن يكون في مقدوره بالطبع تكرار جولته الغربية التي قام بها الصيف الماضي وتضمنت لقاءات مع كل من دونالد ترامب وتيريزا ماي وإيمانويل ماكرون لسبب واحد وهو الجدل الذي يثار حوله بخصوص هذه القضية.

واعتبر التقرير أن بن سلمان استعاض عن هذا الأمر بالتوجه شرقا نحو آسيا لصياغة تحالفات أقوى مع الهند والصين وهما قوتان اقتصاديتان وعسكريتان صاعدتان ولن تعلقا كثيرا على ملف اغتيال خاشقجي وتجنبتا توجيه أصابع الاتهام للأمير.

ويرى كاتب التقرير أن تعهد بن سلمان بتوفير 20 مليار دولار لاستثمارها في باكستان يلقى ترحيبا كبيرا في البلد التي عرفت دوما باعتمادها على السعودية واستثماراتها خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.