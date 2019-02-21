القبض على شاهد اطلق عياراً نارياً صوب موقوف بمحكمة الجنايات

عمان_ (بترا)

اقدم شاهد في قضية تنظرها محكمة الجنايات الكبرى في منطقة الجويدة اليوم على اطلاق عيار ناري باتجاه احد الموقوفين اثناء جلسة للمحكمة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم، ان احد الاشخاص الذي حضر لاداء الشهادة في محكمة الجنايات الكبرى في منطقة الجويدة اقدم خلال احدى الجلسات على اطلاق عيار ناري باتجاه احد الموقوفين بتهمة القتل، من مسدس كان يخفيه بمنطقة حساسة بجسده، الا انه لم تقع اي اصابات تذكر.

واضاف انه تم السيطرة عليه من قبل قوة الشرطة ” حرس المحكمة ” وتم ضبط المسدس وباشرت الاجهزة الامنية التحقيق في الحادثة.