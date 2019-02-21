إغلاق جزئي لشارع عمر مطر وسط عمان إعتباراً من يوم غد الجمعة

تبدأ أمانة عمان بالتعاون مع ادارة السير باعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد للمقطع الممتد على شارع عمر مطر من نقطة التقائه مع شارع علي بن ابي طالب (ساحة النوافير) ولغاية إشارة المهاجرين، وذلك إعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم غد الجمعة.

وبين مدير الإدارة المشتركة المهندس محمد الفاعوري ان العمل يتطلب إغلاق المسرب الايمن من شارع عمر مطر بهذا المقطع، وتحويل السير القادم من شارع طلال وشارع علي بن ابي طالب وشارع الامير حسن باتجاه المسرب المحاذي لمبنى امانة عمان.

ولفت الى إبقاء شارع المهاجرين القديم مفتوحاً لخدمة السير للدخول عليه من شارع طلال وشارع عمر مطر للسير المتجه الى الدوار الثالث، مع التشديد على منع الوقوف والتوقف للجزء المخصص للسير بهذا المقطع على امتداد شارع عمر مطر.

واشار المهندس الفاعوري الى ان امانة عمان الكبرى أعدت خطة لتامين المواقف للمراجعين والمواطنين، وستقوم بوضع الشواخص الإرشادية والمرورية، مع تواجد لرجال إدارة السير وأعوان المرور لتقديم المساعدة للسائقين.

وتشمل الاعمال التوسعة وإنشاء أرصفة وجدران إستنادية، والبدء بأعمال محطة تحميل وتنزيل الركاب في ساحة النوافير بمساحة 750 متر مربع .