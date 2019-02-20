2.4 مليار دولار حجم خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية للعام الحالي

أقرّت الحكومة والمجتمع الدولي اليوم الأربعاء خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019 بحجم إجمالي بلغ حوالي 2.4 مليار دولار، وذلك بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، وبمشاركة عدة وزارات، إضافة إلى سفراء دول عربية وأجنبية وممثلي منظمات الأمم المتحدة.

وقال الرزاز في كلمة القاها بهذه المناسبة، إن “الأردن يتحمل أكثر من حصته العادلة من الاستجابة بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي يجب أن يستمر في تقديم الدعم الكافي للأردن كجزء من المبدأ الدولي للتقاسم العادل للأعباء”.

وأضاف أن “الأردن يعول على تعاون الشركاء والمانحين والمجتمع الدولي الدؤوب لجعل خطة الاستجابة أداة ناجحة للتخطيط والتنفيذ”.

“بعد مرور عدة سنوات على الأزمة السورية التي تركت أثراً اقتصادياً واجتماعياً، يظهر جلياً الحاجة الماسة إلى المزيد من المدارس والمستشفيات وأنظمة الصرف الصحي في المناطق المستضيفة للاجئين سوريين”، بحسب الرزاز.

إلا أن “الأردن ملتزم بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخاصة تجاه اللاجئين السوريين وأثبت عبر التاريخ أنه بلد مضياف رغم ما يعانيه من شح في الموارد”.

وحول خطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2019، قال الرزاز إنه سيتم اعتماد الخطة “كمرجعية وحيدة لتحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة”.

تم إعداد خطة الاستجابة بجهد تشاركي ما بين ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية.

وقدّر الأردن حاجته إلى نحو 2.4 مليار دولار، لدعم متطلبات خطة استجابته للأزمة السورية 2019، التي أطلقها مع دول ومنظمات مانحة بكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليارات دولار لـ 3 أعوام.

اما المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، اندرس بيدرسن، فقد قال إن ظروف عودة اللاجئين السوريين “ليست واضحة بعد، وبالتالي فمن المرجح بقاء عدد كبير من اللاجئين السوريين في الأردن، مما يحتم على المجتمع الدولي زيادة دعمه للأردن.”

“الأزمة السورية لا تزال تشكل ضغطا على البنية التحتية في الأردن،” وفق بيدرسن، الذي قال إن خطة الاستجابة “يجب أن تزيد من منعة الأردن واستقلاليته وقدرته على الاستجابة للأزمة السورية”.

وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة لعام 2018 نحو 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار منذ مطلع 2018 وحتى يوم امس الثلاثاء .

نسبة تمويل الخطة وصلت إلى 63.9%، وبعجز تمويلي بلغ 896 مليون دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني للخطة.