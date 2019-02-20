في بادرة ودية.. ايران تفرج عن 3 أردنيين دخلوا قبل شهرين مياهها الإقليمية بالخطأ

اعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الأربعاء، إنه قد تم الإفراج عن المواطنين الأردنيين الثلاثة الذين كانوا قد دخلوا عن طريق الخطأ إلى المياه الإقليمية الإيرانية آواخر شهر ديسمبر/ كانون الاول 2018.

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة، أن وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أبلغت القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في طهران بقرار السلطات الإيرانية الإفراج عن المواطنين الأردنيين الثلاثة الذين كانوا قد دخلوا عن طريق الخطأ إلى المياه الإقليمية الإيرانية آواخر شهر ديسمبر/كانون الاول 2018″.

وأضاف القضاة يقول ان قرار الإفراج تضمن “الإكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وكتعويض مالي عما لحق بالقارب الأمني الإيراني من أضرار”.

واشار القضاة الى ان الوزارة كانت قد تابعت هذه القضية منذ بدايتها حتى تم اتخاذ قرار الإفراج، وأن السفارة الأردنية في طهران تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية الآن لدفع الغرامات المطلوبة، وإستلام المواطنين الأردنيين الثلاثة وتأمين رحلة عودتهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة”.