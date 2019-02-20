الجيش الفنزويلي يعلن الولاء لـلرئيس مادورو ويرفض محاولات ترامب تنصيب حكومة "دمية" تُسهّل له سرقة ثروات فنزويلا
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جرينتش+2 01:35
رغم المراقبة والملاحقة.. أثرياء السعودية يجهدون لتهريب أموالهم الى الخارج

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