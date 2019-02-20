اردوغان يتعهد لترامب بايواء 800 داعشي اوروبي فيما يحتله من اراضي سوريا

كشفت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض على نظيره الأميركي دونالد ترامب تولي أنقرة مسؤولية نقل 800 ارهابي أوروبي من تنظيم داعش شمالي شرق سوريا.

وذكرت صحيفة حريت ديلي نيوز التركية أن أردوغان عرض على ترامب “بشكل مفاجئ” أن تتولى تركيا مسؤولية نقل هؤلاء المسلحين من المناطق الكردية، إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمالي سوريا.

واضافت نقلا عن مصدر تركي رفيع رفض الكشف عن اسمه، أن “ترامب كان دائما يبحث مع أردوغان عن حل لمشكلة مسلحي داعش الأوروبيين، ويعرب له عن قلقه من هروب هؤلاء من قبضة قوات سوريا الديمقراطية”.

واشارت الصحيفة الى أن ” هذا الحل المقترح كان سيجنب تركيا مخاطر التعامل مع هؤلاء المسلحين، في حال هربوا أو أطلق سراحهم في مناطق شمالي سوريا”.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد طالب دول اوربا بتسلم مقاتلي الدواعش الاجانب مهددا باطلاق سراحهم في حال رفضت تلك الدول تسلمهم حيث مازالت قوات سوريا الديمقراطية الكردية تحتفظ بـ 800 عنصر لديها .