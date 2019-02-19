ناشطة إسرائيلية تشيد بالعلاقة مع السعودية وتطلب الزواج من ابن سلمان/ فيديو

قالت ناشطة سياسية إسرائيلية تبلغ من العمر 32 عاما، وتدعى نعمة شوستر، إنها تفتش عن شريك حياتها وتتطلع إلى الأعلى حيث لا ترى إلا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتطرقت هذه الإسرائيلية في معرض حديثها إلى مواقف الرئيس السوري بشار الأسد العدائية لاسرائيل، وقالت ان اختيارها قد وقع على محمد بن سلمان، نظراً للعلاقة المتطورة حالياً بين بالدما والسعودية .

وبعد عبارات مجاملة من هنا وهناك، طلبت السيدة الإسرائيلية أن توجه رسالة فورية لولي العهد السعودي، وخاطبته معرفة إياه بنفسها، وأنها أسست حزبا سمته “نعمة”، وتريد أن تعمل لصالح السلام في الشرق الأوسط، وانتهى بها المطاف إلى الطلب أن يدعم حزبها أو يدعمها هي بذاتها.

ويمكن أن يستشف من مثل هذه “العواطف” الإسرائيلية الجياشة أن إسرائيليين من مختلف الأوساط يكتسبون شيئا فشيئا جرأة متزايدة، ويتسلحون بعواطف مشبوبة، كما لو أن جميع القضايا العالقة مع العرب قد حُلت، وبات بإمكان أي إسرائيلي أن يلتفت إلى أرفع المسؤولين العرب مخاطبا إياهم كما لو أنه يتحدث إلى أهله وذويه.