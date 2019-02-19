مقتل شاب وإصابة اثنين بجروح خطيرة إثر مشاجرة مسلحة في مادبا

توفي شخص فجر اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته في مشاجرة وقعت مساء امس الاثنين، في الحي الشرقي التابع لمدينة مأدبا، وفق مسؤول أمني.

وقال المسؤول لـقناة “المملكة” إن مشاجرة وقعت في مأدبا أصيب بها 3 أشخاص بعيارات نارية بين مجموعة من الأشخاص إثر خلافات سابقة.

وأضاف يقول: أن المشاجرة شهدت استُخدام الأعيرة النارية، ولكن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد أطراف المشاجرة وضبط سلاح ناري، وباشرت التحقيقات في الحادثة.

ومن جانبه قال مصدر طبي حكومي لـقناة “المملكة” إنه تم تحويل إصابتين “بالغتين” باعيرة نارية إلى مدينة الحسين الطبية، الاولى في منطقة الظهر والأخرى في الرأس، فيما تجرى عملية جراحية في أحد مستشفيات مأدبا للحالة الثالثة.