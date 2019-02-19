لانها تمثل مستقبل السينما المصرية.. مهرجان أسوان الدولي يُكرم منة شلبي

تُكرم إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الفنانة منة شلبي، خلال افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان، والمقام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير/شباط الجاري، باعتبارها واحدة من الشخصيات النسائية اللاتي يمتلكن إسهامات عديدة في صناعة السينما.

وقالت “منة” في تعليق لها عن تكريمها في المهرجان: “إنه شرف كبير ووسام أعتز به، خاصةً أنه يأتي من مهرجان يُقام في جنوب مصر أثبت جدارة واحترام كبيرين في دورتيه الأولى والثانية”.

وأوضح مدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، أن منة شلبي تمثل مستقبل السينما المصرية، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى حرصها على انتقاء الأعمال الفنية الجادة والمميزة، وتقديمها لمجموعة من الأفلام المهمة تعاونت فيها مع مخرجين مميزين، كان من بينهم رضوان الكاشف ويوسف شاهين ومحمد خان ومروان حامد وهالة خليل وكاملة أبو ذكري.